غيتافي وقادش يفجران مفاجأة في الدوري الأسباني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 10:18 صباحاً - شهدت مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى مفاجأت من العيار الثقيل بهزيمة حامل اللقب فريق ريال مدريد ووصيفه برشلومنة على يد كل من قادش وغيتافي

فك خيتافي عقدته المستعصية أمام الوصيف برشلونة عندما تغلب عليه بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت، السبت، على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريس”، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل برشلونة في استغلال الهزيمة التاريخية لغريمه التقليدي ريال مدريد، السبت، أمام الصاعد إلى الأضواء مجددا قادش.

وسجل هدف خيتافي، خايمي ماتا، في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

ويعود آخر فوز لخيتافي على النادي الكاتالوني إلى 26 نوفمبر 2011 (1-صفر).

وهي الخسارة الأولى لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد مدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان، كما هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الكاتالوني في تحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام إشبيلية.

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وكان برشلونة صاحب الأفضلية في المباراة وسنحت لمهاجميه العديد من الفرص أبرزها تسديدة قوية لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي من داخل المنطقة ارتدت من القائم الأيمن (20).

وخيب المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الآمال رغم لعبه أساسيا وأهدر فرصة ذهبية من انفراد عندما تلقى كرة من ميسي لم يستغلها بدقة، وعلت العارضة.

وحصل خيتافي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني إثر عرقلة المدافع التوغولي دجينيه داكونام داخل المنطقة من لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ فانبرى لها ماتا على يمين الحارس نيتو (57).

ودفع كومان بـ انسو فاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو بعدما فضل الإبقاء عليهما على دكة البدلاء بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولية، لكن دون جدوى، بل إن خيتافي كان قريبا من التعزيز من الهجمات المرتدة أبرزها تسديدة لكوشو هرنانديز من داخل المنطقة ارتدت من العارضة (83)، وتسديدة للاعب نفسه من مشارف المنطقة فوق الخشبات الثلاث (88).

وكان فريق قادش العائد حديثا الى دوري الأضواء مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق الخسارة الأولى هذا الموسم بريال مدريد حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-صفر، السبت في عقر داره ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” في مدريد في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين قادش بفوزه التاريخي الأول على النادي الملكي في تاريخ مواجهاتهما في مختلف المسابقات، إلى مهاجمه الهندوراسي انطونيو لوسانو في الدقيقة 16.