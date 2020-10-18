إلهام شاهين: “سعيدة بتكريمي في “أسوان”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين عن اعتزازها بتكريمها في الدورة المقبلة لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مشيرةً إلى أن أي فنان يسعد عندما يشعر أنه مقدّر داخل بلده، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على هذه اللافتة.

أمّا عن تحضيراتها الفنية خلال الفترة المقبلة، فكشفت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، أنها تقرأ سيناريوات عدة لأعمال فنية متنوعة وفي مرحلة اختيار الأفضل من بينها.

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد “حظر تجول” في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي ستنطلق أول شهر تشرين الثاني المقبل، ويشاركها في بطولته كل من أمينة خليل، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، والإخراج لأمير رمسيس.

وتجسد إلهام شاهين، خلال العمل قصة سيدة قتلت زوجها وحكم عليها بالسجن عشرين عاماً، ويفرج عنها لتلتقي بابنتها التي ترفض أن تقابلها وتسامحها على قتل والدها.