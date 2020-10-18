عاصي الحلاني: “لبنان باقي والجحيم لكل تاجر بدم الأبرياء”

متابعة بتجـــــــــــرد: بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع ثورة 17 تشرين، نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني فيديو تمّ تصميمه من مقتطفات لبعض الحفلات التي كان قد أحياها في الأعوام الماضية في لبنان.

ووجه الحلاني رسالة أكد من خلالها أن لبنان سيبقى صامدًا غم كل التحديات فكتب: “لبنان باقي والشعب اللبناني باقي رغم كل التحديات والجحيم باذن الله لكل تاجر بدم الأبرياء وسرق اموال الشعب اللبناني”.

وكان عاصي الحلاني قد أكد في تصريحات صحفية له أنه لم ولن يفكر في الهجرة من لبنان وقال: “إذا غادرنا جميعاً الوطن من الذي سيبقى؟ لبنان بلدنا والأرض أرضنا ولن نتركها مهما صار لا أنا ولا عائلتي وصامد هنا”.

كما نصح اللبنانيين بالبقاء في وطنهم “كي لا نعطي فرصة للحاقدين والغرباء لأخذ الأرض”، وقال إنه من الطبيعي الخوف على المستقبل لكنه هو مؤمن بالأرض ودائما يتسلح بالأمل والتفاؤل بغد أفضل.