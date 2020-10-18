بالفيديو – كارول سماحة داخل الاستوديو لتسجيل أغنيتين دفعة واحدة

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تسجيل أغنيتين جديدتين أمس السبت في إحدى الإستوديوهات في القاهرة.

ونشرت كارول سماحة عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام” فيديو من داخل الإستوديو، كشفت من خلاله عن مفاجأة تعلن عنها قريبًا وقالت: “تابعونا عبر الستوري لمعرفة القصّة”.

وتستعد كارول سماحة لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم “شكرًا” مع المخرجة المصرية بتول عرفة وتحت إدارة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية، كانت أغنية Bon Voyage التي أصدرتها ككليب منذ عدّة أشهر، وهي من كلماتها بمشاركة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضا،وإخراج بتول عرفة.