كانييه ويست يحتفل بجوائزه في Billboard 2020

متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفل مغني الراب العالمي ​كانييه ويست​ 43 عاما بنجاحه في حفل توزيع جوائز Billboard لعام 2020 بعدما حصد 4 جوائ.

وشارك كانييه ويست متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو، وجه فيه الشكر إلى معجبيه وجمهوره الداعم له بعد عودته من حفل توزيع الجوائز ولإدارة المهرجان بعدما رشح لتسعة جوائز ونال منها 4 ووعد بأنه سيحظى بها كاملة المرة المقبلة.

وفاز كانني بالجوائز التالية: Top Gospel Artist ، و Top Christian Artist ، و Top Christian Album ، و Top Gospel Album”.