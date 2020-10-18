الفريق خضع للفحص.. إصابة أحد أبطال “أنت أطرق بابي” بكورونا

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت الصحافية التركية بورسين عن إصابة الممثلة التشين ايفاجان التي تشارك في مسلسل “أنت اطرق بابي”، وتؤدّي دور ميلو بفيروس كورونا. وبعد انتشار إصابتها، خضع فريق العمل للفحص، وجاءت نتائجهم سلبية فعادوا لاستكمال التصوير. من جهة أخرى، وبعد نجاح المسلسل في تركيا، سيعرض العمل في إسبانيا وباكستان، كما تم شراء حقوقه إلى 45 دولة مختلفة.

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