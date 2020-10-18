مينا سوفاري تنتظر طفلها الأول بعمر الـ41 من زوجها مايكل هوب

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الممثلة الأمريكية مينا سوفاري البالغة من العمر “41 عاماً” أنها تنتظر مولودها الأول الذي أرادته وتمنته من سنوات طويلة من زوجها مايكل هوب في ربيع 2021 المقبل.

وتعتبر بطلة فيلم “أمريكان بيوتي” أن هذا النبأ شكل مفاجأة كبيرة لها، وتقول لمجلة” بيبول”: “عمري 41 عاماً وأشعر دوماً أنني كبرت كثيراً، خاصة مع التوتر المتزايد واختبارات الحمل السلبية المتلاحقة “.

وأضافت مينا سوفاري: “حملي تجربة عاطفية جميلة جداً،واكتشاف غريب،لا أصدق ذلك”.

وحول طريقة تعاملها مع جسدها الحامل بطفل واحتياجاته الخاصة في فترة الحمل قالت: ” كان عليّ أن أتعلم كيف أكون بطريقة مختلفة مع شهيتي وعادات نومي ،وعدم الضغط على نفسي، وأطلب المساعدة من الآخرين حين أحتاجها،كل هذه الأشياء صعبة على امرأة مستقلة”.

وعلى الرغم من أن الثنائي مينا سوفاري ومايكل هوب منذ تزوجا عام 2018 كانا يأملان بتكوين أسرة بأسرع وقت ممكن،اعترفت مينا سوفاري،بأن حملها جاء مفاجأة سعيدة،بعد أن قررت الإنجاب بوقت سابق ،وخاب أملها.

وأضافت مينا حول بداية إحساسها بأعراض الحمل: ” في البداية اعتقدت أنني أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة لأنني بطبيعتي حساسة حقاً،لكن بحلول نهاية شهر يوليو- تموز ،ظهرت لدي بعض الأعراض الأخرى ،وقررت إجراء اختبار حمل،وهناك كانت مفاجأة كبيرة،ومعجزة مطلقة.

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تتابع مينا سوفاري قائلة: “لقد كان شيئاً طالما أردناه وتمنيناه ،لكن قبل شهرين،توقفت عن الحساب،تراجعت وتركت الأمر ،ويبدو أن الأمر كما يقولون: إن هذا يحدث ،عندما يحدث ذلك”.

وقالت مينا سوفاري: أريد من النساء تمكين أنفسهن ،وأن يشعرن بأنهن قادرات ،إذا كنت تعرفين جسدك جيداً،وتشعرين بأنك بصحة جيدة،أعتقد بأنها مجرد مسألة وقت،هذا ما حدث لي.

وختمت مينا قائلة: أشعر بالفخر الشديد لأنه جاء إلينا،هذا كل ما أردته على مدار سنوات،حتى قبل أن أقابل زوجي،كنت أرغب دائماً في الحصول على طفل صغير،وشعرت بأنه جميل جداً ومميز.

وكانت مينا سوفاري قد أعلنت عن حملها عبر حسابها الشخصي بموقع “أنستغرام” للتواصل الإجتماعي،من خلال نشر صورة لها وبطنها منتفخ ،ومغمضة عينيها بسعادة تحاول رؤية ملامح ملاكها الصغير القادم إليها في ربيع 2021 المقبل،ووصفت حملها بتعليق كتبته إلى جانب الصورة: “جاءت أعظم وأثمن هدية في طريقنا ،من خلال كل الصدمات وكل النضال ،وكل الشك،اختارنا ملاكنا الصغير. لن يكون لديّ ما يكفي من الكلمات لوصف حبي لهذه الروح الجميلة التي تدخل حياتنا . لن أتوقف أبداً عن محاولة منحه أفضل حياة ممكنة. أنت كل ما أردته وأهم شيء على الإطلاق”.