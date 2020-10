آيكون بطل في فيلم موسيقي عربي

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد مغني الراب الشهير ​آيكون​ للمشاركة في فيلم موسيقي عربي سيكون من بطولته خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد المنتج ورجل الأعمال الشهير أنس الدبساوي مع المغني العالمي آيكون للمشاركة في بطولة فيلم “ميوزيكال” وكشف في بيان أنه سيشارك فيه أيضا الممثل الكوميدي السعودي ​ناصر القصبي​ ومجموعة من أبرز الممثلين سيتم التعاقد معهم قريباً والإعلان عن أسمائهم لاحقاً.

ومن المنتظر أن يشارك في العمل مجموعة من النجوم وممثلين من مصر، وسيتم الإعلان قريبا عن أبطال العمل خلال الايام القليلة المقبلة.

ويشار الى أن أيكون سبق وشارك من قبل مع النجم المصري ​تامر حسني​ في فيديو كليب Welcome to the life.