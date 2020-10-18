شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تبدأ تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة شيرين رضا تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "تحت تهديد السلاح" مطلع شهر نوفمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هانى سلامة والمقرر أن ينافس به سلامة فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل.

ويعود النجم هانى سلامة للسينما مجدداً، بفيلم "تحت تهديد السلاح"، وذلك بعد غياب استمر9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم "واحد صحيح" عام 2011، من تأليف تامرحبيب، وإخراج هادى الباجورى.

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شيرين رضا شاركت مؤخراً فى فيلم "الغسالة"، للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحى وأخرون من النجوم، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.

وتعاقدت شيرين رضا مؤخراً على فيلم للنجم خالد الصاوى يحمل عنوان "سكرين شوت" وتقرر تأجيله حتى ديسمبر المقبل ويشارك فى بطولته الفنان أحمد صفوت.