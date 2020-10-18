شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبدالعزيز ضيف شرف فى مسلسل "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

وكان كريم محمود عبد العزيز، انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، والذى ينتمى لنوعية أفلام الخيال العملى، ويشارك في بطولته كل من اياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبد الله، والفيلم يقدم أول قصة روبوت فى السينما العربية، من خلال طالب فى كلية هندسة يخترعه ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.