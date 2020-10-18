شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل تكثف ساعات تصوير "فى يوم وليلة" وتستعد لمسلسل محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف المخرجة شيرين عادل عدد ساعات تصوير مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، فى العديد من الأماكن للإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة، لتبدأ فى معاينة ديكورات مسلسل محمد إمام الجديد المنتظرعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف محمد صلاح العزب لتحضير مفاجأة كبيرة لجمهوره، فضلا عن الاتفاق على كل التفاصيل، تحت قيادة حسام شوقى المدير العام للشركة.

وفى السياق ذاته، قررت شركة سينرجى تغيير اسم العمل "الملك"، إلى اسم آخر، إذ يبحث صناعه عن اسم بديل له فى الوقت الحالى، حيث يعود إمام من خلاله للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور.

يشار إلى أن محمد إمام، عرض له فيلم "لص بغداد"، والذى حقق نجاحاً كبيراً في عرضه بالسينمات، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، اخراج أحمد خالد موسى، انتاج سينرجى فيلمز.