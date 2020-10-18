عرض "عزف منفرد" و"حقيقة واحدة" بنادي سينما المرأة يوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، نادي سينما المرأة، يوم الاثنين القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام السادسة مساءً بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. ومن المقرر أن يتم عرض فيلمي "عزف منفرد" للمخرج ياسين العصامي، والفيلم الروائي القصير "حقيقة واحدة" للمخرجة آية العدل. ويعقب عرض الفيلمين، ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشة العملين مع صناعهما والجمهور، ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائي إسلام أحمد علي. نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويهدف النادي إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين. وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.

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