سليمان عيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 52

احتفل اليوم السبت، الموافق 17 أكتوبر، الفنان سليمان عيد بعيد ميلاده الـ 52، بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين.
وشارك عيد فى مجموعة كبيرة ومميزة من الأعمال الفنية سواء في المسرحأو السينما أو المسلسلات، والتى يصل عددها إلى أكثر من 260 عملًا فنيًا متنوعًا.
وله العديد من الأدوار السينمائية المهمة مثل :"الممر:2019، مش رايحين في داهية:2017،عسل أبيض:2016،عبده مواسم:2006 ،السيد أبو العربي وصل:2005 ،فول الصين العظيم:2004.
ومن أهم أعماله الدرامية : " سكر زيادة: 2020، رجالة البيت:2020 ، هوجان:2019، رسايل:2018 ، هربانة منها:2017، وعد:2016 ،العملية مسي:2014.
وقد شارك في المسرح بأكثر من 50 عمل أشهرها : " عربي منظرة:2018 ، الباقية في حماتك:2015 ، برلمان الستات:1987- ، الزعيم:1993 " .
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