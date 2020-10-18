شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح موظف فى شركة تأمين بمسلسل "أنصاف مجانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد خالد صالح دور مظف فى احدى شركات التأمين بمسلسل "أنصاف مجانين"، والذى يشارك فى بطولته كل من أسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمررشدي، حيث تدورأحداث العمل في 24 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت.

"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداثه حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.