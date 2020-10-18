نيويورك تحدد شروط إعادة فتح دور السينما

الأحد 18 أكتوبر 2020

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، السبت، إنه سيسمح بإعادة فتح دور السينما خارج مدينة نيويورك في 23 أكتوبر/تشرين الأول بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا.



وقال كومو إن على دور السينما العمل بربع طاقتها، على أن يكون الحد الأقصى أمام كل شاشة 50 مشاهدا وذلك في المقاطعات التي لديها معدل إصابة أقل من 2% في المتوسط لمدة 14 يوما ولا توجد بها بؤر عدوى.

وسيكون على رواد السينما وضع الكمامات إلا عند الجلوس وتناول الطعام أو الشراب. وسيتعين على دور العرض أن تفي بمعايير تنقية الهواء والتهوية.

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وأعلن الحاكم هذه الخطوة في مؤتمر صحفي، السبت، وقال إن نيويورك تحرز تقدما في التصدي لبؤر انتشار كوفيد-19 في بعض مناطق الولاية، بما في ذلك بروكلين وكوينز في مدينة نيويورك.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 8 ملايين و28332 حالة بعد زيادة 70078 إصابة على الإحصاء السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 217918 بعد أن أودى المرض بحياة 1001 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء الجمعة، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.