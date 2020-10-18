شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين COUPLE سيك يخطف الأنظار فى نيويورك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى جاستين بيبر قرر أن يستمتع بكل لحظة مع زوجته النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين، وهو ما ترجمه الكثيرون بعد ظهور الزوجين بشكل متكرر ما بين نزهات رومانسية أو توجههما لتناول إحدى وجبات الطعام بالمطاعم الشهيرة والفاخرة.

التقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لجاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين، وذلك خلال خروجهما لتناول وجبه العشاء فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت هايلى بالدوين وهى ترتدى ملابس ذات تصميم مميز مكونة من بلوزة تصميمها بسيط وبنطلون ضيق من الجلد باللون البنفسجى حمل توقيع دار أزياء " Saint Laurent " ووصل سعره الى 575 جنيه إسترلينى، واختارت أن تكمل إطلالتها بارتداء معطف طويل من الجلد باللون البنى.

يذكر أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على زواج هايلى بالدوين وجاستين بيبر فإن شائعات توتر العلاقة تلاحقهما باستمرار، فقد قرر نجم البوب الشهير جاستين وهايلى الحفاظ على علاقتهما متجددة من خلال التوجه إلى المدينة فى مسقط رأسهما فى لوس أنجلوس لقضاء وقت ممتع هناك، ولتوثيق الزوجين لـ"موعدهما" الرومانسى التقط بيبر وهايلى سلسلة من الصور ونشرها النجم الشهير على صفحته الشخصية على موقع " Instagram " ليراها 148 مليون متابع.

كما كشفت هايلى بالدوين مؤخرا عن عدد من الصور التى جمعتها بجاستين بيبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" حيث ظهرت بالدوين ذات الـ23 عاما خلال إعدادها لوجبتهما المفضل وهى البيتزا التى يتناولها الزوجان مرة واحدة خلال الشهر التزاما بنظام الحمية الذى يتبعاه، حيث علقت هايلى على الصورة فكتبت: " ليلة البيتزا عندنا واحدة فى الشهر".

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ويبدو أن صور البيتزا التى نشرتها هايلى بالدوين كانت شهية بالنسبة للكثير من مشاهير العالم، فعلق أغلبهم على الصور وكأنهم يدعون أنفسهم للعشاء مع الزوجين، ومن أبرز هؤلاء النجوم هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أنها ستأتى لهم الشهر المقبل، أما تايلور هيل فأكدت أنها بجاحة للبيتزا الآن.



جاستين بيبر و هايلي بالدوين (3)



جاستين بيبر و هايلي بالدوين (4)



جاستين بيبر و هايلي بالدوين (5)