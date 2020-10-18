شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاكر: مشاركتى فى "الاختيار 2" شرف لأى فنان.. وغيابى "استراحة محارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد شاكر، إن اختياره للمشاركة في مسلسل الإختيار2 شرف كبير، وإن هذا تلك المشاركة بمثابة تشريف يفخر به أي فنان محب لوطنه ويؤمن بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبناء الوطن.

وأضاف "شاكر" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN" أن الجزء الثاني من مسلسل الاختيار "الاختيار 2" يبرز البطولات والتضحيات التي قدمها الأبطال دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن فكرة العمل مختلفة عن فكرة أي عمل درامي آخر، لأنه يوثق تاريخ وتضحيات الأبطال من أبناء الوطن في تصديهم للإرهاب، فهو توثيق للتاريخ المعاصر.

وأشار إلى أنه يجهز لفيلم جديد خلال تلك الفترة، تدور فكرته عن الحرب العالمية الثانية التي وقع جانب منها على أرض مصر، كما كشف عن سبب تغيبه عن المشاركة في الاعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعد بطولته في مسلسل "مشرفة رجل لهذا الزمان" والذي قدم فيه دور العالم المصري الكبير مصطفى مشرفة، قائلاً: "أي فنان إذا قدم بصمة إيجابية في عدد من الاعمال المتتالية يحق له أن يحصل على استراحة محارب، وهو ما حدث فعلاً بعد تقديم مسلسل مشرفة رجل هذا الزمان، ومسلسل أسمهان".

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وأوضح أنه استغل تلك الاستراحة في عمل يحبه ويفضله، حيث تولى مهمة إدارة المسرح القومي، واستطاع تحقيق طفرة إيجابية وذلك بفضل روح الفريق.

وأضاف أنه بعد انتهاء فترة الفوضى التي شهدتها الأعمال الفنية خلال فترة ما سمى بـ "الربيع العربي" والتي كان لها انعكاس كبير على الأعمال الفنية، عادت البصلة الفنية لطبيعتها نحو انتاج أعمال فنية راقية تعبر عن المجتمع.