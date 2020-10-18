شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنتهى من تصوير "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير كافة مشاهدها فى فيلم "تسليم أهالى"، وبذلك يكون فريق العمل قد انتهى من التصوير بشكل نهائى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، استعداداً لطرحه في السينمات، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدورأحداث الفيلم حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم ايمى سميرغانم ولوسى وآخرين.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.

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