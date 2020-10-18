إيمان السيد ممرضة في مسلسل "إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة إيمان السيد، عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال منصة WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

وقالت السيد، في بيان للشركة المنتجة، إنها تلعب دور ممرضة الدكتور "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور.

أضافت، أنها رغم تجسيدها المتكرر لدور الممرضة، إلا أن كل شخصية تختلف عن الأخرى والسبب في ذلك هو الجوانب المختلفة التي يتم تناولها من خلالها.

في نفس السياق، أشارت إلى أنه تم ترشيحها للدور من قبل مخرج العمل معتز التوني، الذي وصفته بأنه صديق عزيز، مضيفة: "لما بصور معاه ببقى عارفة إن الكواليس حلوة جدا".

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وعن العمل مع محمد أنور، أكدت على أن بينهما "كميا" على حد وصفها، موضحة: "ممكن وقت التصوير نقول حاجات متفقناش عليها وتطلع حلوة".

فيما أشارت إلى أنها حينما علمت بأن المسلسل سيعرض عبر منصة WATCH iT، تحمست كثيرا للأمر، لافتة إلى أنها أعجبت بفكرة الحلقات القصيرة، واصفة إياها بأنها تواكب التغيرات العالمية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة النجوم: محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.