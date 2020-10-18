حمدي الوزير: أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الفنان حمدي الوزير، أن الموهبة والاجتهاد لأي فنان دائما ما تفرض نفسها ويحقق المجتهد طموحه وهدفه في النهاية رغم التحديات، لافتا إلى أنه لا يعترف بمن يستسلم للضغوط أو من يتوقف مشواره بحجة أنه محارب.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN"، أن الفن ممارسة وثقافة وانسانية، لابد أن تتوفر كل تلك العناصر عند الفنان للنجاح، لافتا إلى أن الاجتهاد يخلق النجاح والتوفيق في الحياة العملية.

واشار إلى أنه قدم أتقن دور المترحش في أحد أداوره الفنية وقدمه باجتهاد لتوصيل رسالته ولتكريه المجتمع للمتحرشين.

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