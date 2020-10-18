هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء الجمعة، "ليلة حنة" الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا.
وانتشر مقطع فيديو من الاحتفال عبر موقع "إنستجرام"، تظهر وهي ترقص مع صديقاتها على أغنية "على رمش عيونها".
وظهرت هنادي مهنا في "ليلة الحنة"، بـ"جلابية بلدي"، وبيدها "عصا" ترقص بها على عدد من الأغاني.
وكان الفنان أحمد خالد صالح، قد عقد قرانه على الفنانة هنادي مهنا يوم 7 أكتوبر الجاري، بعد خطوبة دامت 10 أشهر.
يذكر أن أحمد وهنادي، عملا معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.
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