أحمد السعدني بعد الفوز على الوداد: أفريقيا يا أهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان أحمد السعدني، على تقديم التهنئة للاعبي النادي الأهلي وجمهوره بعد الانتصار المستحق الذي حققه الأحمر أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، مساء يوم السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب السعدني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "رجالة رجالة رجالة.. موسيماني إعداد بدني ونفسي هايل.. مش عايزين نفقد تركيزنا لسه شوط في القاهرة.. أفريقيا يا أهلي".

من المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.