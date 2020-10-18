أروى تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة والإعلامية أروى، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت أروى، صورة لها مع زوجها، وعلقت: "كل عام وأنت بخير وصحة يا حبيب عمري.. كل عام وأنت حبيبي وعمري.. كل عام وأنت ناجح وعظيم وظهر لي ولأولادنا.. أنت عيد ميلادك اليوم، وأنا عيدي يوم صرت زوجتك يا سندي ويا زوجي وابني وصديقي وحبيبي.. الله يخليك لنا، وما يحرمنا منك".
يذكر أن، أروى شاركت في شهر رمضان الماضي مع الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي عرض على قناة "إم بي سي مصر".
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