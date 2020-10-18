تراند اليوم : محدش بيوصل بالساهل ..حماده هلال يتحدث عن معاناته قبل النجومية – فيديو

تحدث الفنان حمادة هلال عن حياته ما قبل الشهرة بداية من نشأته بحي الزاوية الحمراء والمهن التي أمتهنها قبل دخوله عالم الفن.

وقال حمادة هلال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامى عمرو الليثى على قناة “الحياة” أنه ولد بالشرقية لكن تربى وترعرع في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة وعاش بها 15 عاماً وكانت أفضل الأوقات التي عاشها في مراحل حياته.

وأوضح حمادة هلال أنه مر بالكثير من المراحل الصعبة في حياته، وأنه قبل دخول عالم الفن كانن عمل في فترة الإجازة المدرسة، وأمتهن الكثير من الأعمال.

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وأضاف هلال أنه عمل بالنقاشة والسباكة إذ كان يعمل على تكسر المطابخ ودورات المياة القديمة.

وأردف هلال أن أكثر عمل استمر فيه كان في إحدى محلات اللحوم إذ كان ينظف “أسياخ الكفتة” وأن هذا العمل كان بمثابة خير له عندما سمعه زبون وطلبه يغني في فرح ابنته.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية هو فيديو كليب “جمالها” من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، و من إخراج أحمد عاطف.