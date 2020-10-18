شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف عن 4 أغان من ألبوم تامر حسنى الجديد "خليك فولاذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر تامر حسين عن 4 أغان يشارك فيها فى ألبوم "خليك فولاذى" للنجم تامر حسنى، وهى "تعرف فُلان" ألحان تامر على توزيع يحيى يوسف، و"قولى كلام" ألحان تامر علي وتوزيع علي فتح الله، و"قد الفراق" ألحان وتوزيع إسلام زكى، و"مش عاجبني" ألحان وتوزيع يحيى يوسف.

من ناحية أخرى يبحث النجم تامرحسنى عن وجهين نسائيين جديدين يجيدان التمثيل والغناء إحداهما في مرحلة العشرينات والأخرى في عمر المراهقة، وذلك لبطولة فيلمه القادم، ويتكتم حسني الإعلان بأى تفاصيل أخرى عن العمل.

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كما طرح تامر حسنى أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس و لاقت إعجابا واستحسانا كبيرين جداً من الجماهير ورواد صفحات التواصل الاجتماعي.

ويقدم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة شكلا جديدا ومختلفا، حيث نشر حسنى منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".