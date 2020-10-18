تامر حسني يستعد لعمله الجديد ويبحث عن وجوه نسائية جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: يبحث النجم المصري تامر حسني، عن وجهين نسائيين جديدين يجيدا التمثيل والغناء إحداهن في مرحلة العشرينات والأخرى في عمر المراهقة و ذلك لبطولة فيلمه القادم ويتكتم حسني الإعلان بأى تفاصيل أخرى عن العمل.

الفيلم من انتاج شركة “تي إتش بروداكشن” الذي يمتلكها شقيقه الأكبر حسام حسني ويعد الفيلم الثاني التابع لشركة اخيه المنتجه بعد فيلم (مش انا) المنتظر عرضه في اجازة نصف العام الدراسي كما ويشارك في الإنتاج كل من شركة “سينرچي” وشركة “سكاي ليمت – أحمد دسوقي”.

نفيد بالذكر أن تامر حسني أصدر مؤخرًا أغنية جديدة من ألبوم “خليك فولاذي” بعنوان “مبطلناش إحساس” ولاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أثنى عدد كبير من الناشطين على مرحلة النضج الفني التي يعيشها نجم الجيل، واحتلت الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجًا في موقع يوتيوب بعدد من البلدان العربية ومنها بمص، والإمارات، وتونس رغم أنها محتوى صوتي فقط.