شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: وانا صغير أخدت بابور الجاز أدفى السرير بس ولعت فيه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال، عندى أخويا مدحت أكبر منى وكمان أختين أصغر منى، وأنا كنت شقى في طفولتى وفى مرة كنت عند أعمامى في الأرياف فكان بيتدفوا في الشتاء عن طريق "بابور الجاز" وأنا شيلته من وراهم وحطيته تحت السرير على أساس يدفيه ولكن للأسف السرير ولع وأعمامى وقتها مبقوش يطيقونى.

وتابع حمادة هلا لخلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، أغنية أشرب شاى" نجحت وكسرت الدنيا رضا من ربنا، وأنا روحت لأوكا وهو حد محترم جدا لأنى عاوز أعمل حاجة بره الصندوق، ولما قالى عندى أغنية اسمها "أشرب شاى" فقلتله انا عاوز الأسم دع والفكرة دى.

وأضاف، فعلا أوكا أشتغل عليها وسمعهالى وكان خايف ومكسوف بس قلتله والله هاغنيها وتكفلت بإنتاجها وكل حاجة، ويمكن النجاح ده لأن عاملة زى طريقة أستاذنا الكبير نجيب الريحانى اللى هو علمنا ازاى الواحد يشوف الراجل عنده كارثة ونضحك، وهو دى فكرة تصويرها بأن بعد كل الكوارث اللى عند الشخص ده انه عاوز يشرب شاى بس.

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

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وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.



















