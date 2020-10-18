شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: مفيش تعاون بينى وبين حمو بيكا وبيعجبنى صوت حسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال، لم أتعاون مع حمو بيكا نهائي أما الفيديو المنتشر فترجع قصته إلى أن كنت في فرح في الإسكندرية وقالوا لى أن حمو بيكا عاوز يسلم عليا فقلتلهم عادى يتفضل ولقيته حد زى العسل وراح فاجاة مصور معايا فيديو وقال انتظرونى في عمل قريب معايا لكن فعلا مفيش حاجة نهائي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، حمو بيكا ناجح جدا وأغانى المهرجانات مكسرة الدنيا ولازم يستثمروا نجاحهم ولكن بكلمات حلوة، وبيعجبنى جدا صوت حسن شاكوش.

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

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