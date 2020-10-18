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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر فيلم شون مندس الوثائقى "In Wonder" المقرر عرضه نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرمحبى وعشاقى النجم العالمى شون مندس عرض الفيلم الوثائقى الخاص به والذى تعاون فيه مع شبكة نيتفلكس، والفيلم يحمل اسم "In Wonder"، وقد كشف النجم الشهيرعن بوستر الفيلم ، حيث ظهر مندس على البوستر المكون من اللونين الأبيض و الأسود وهوينتظر إلى السماء .
وأكد شون مندس أنه عمل على هذا الفيلم الوثائقى لفترة طويلة وأنه متحمس جدا لإعلان ذلك لكل محبيه .
و فيلم شون مندس الوثائقى "In Wonder" من المقرر أن يتم إطلاقه فى 23 نوفمبر أى قبل أيام معدودة من الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم الغنائى الخاص بشون مندس، و الفيلم يلقى الضوء على عدد من محطات شون ، كما سيضم عدد من لقطات حفلاته الغنائية الناجحة.
يذكرأن شون مندس مغنى "Wonder" المح مؤخرا خلال لقائه مع رومان كيمب فى برنامج " Capital Breakfast" أن هناك تعاونا بينه وبين نجم البوب الكندى الشهير جاستين بيبر فى أغنية جديدة ربما تكون بألبومه الغنائى المقبل " Wonder " و المقرر إطلاقه فى ديسمبر القادم وكشف شون أن بيبر هو أحد الفنانين المفضلين لديه منذ أن كانت فى التاسعة من عمره " .
وخلال اللقاء قال مندس من أجل اشعال حماس عشاقه "لا أستطيع أن أؤكد أو أنفى " ، ثم ضحك شون ، بينما لم ينفى شون خلال حديثه أنه تم رصده مؤخرا و هو بصحبه جاستين بيبر.
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