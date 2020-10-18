شكرا لقرائتكم خبر عن "خلى كلمتك بره بيتك".. نصائح حمادة هلال لحياة زوجية سعيدة "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال: "أنا وزوجتى أسما متزوجين من 2009، وأنا شايف إن الراجل تبقى كلمته بره البيت أحسن، وإن الجدعنة أنك تاكل كويس وبس، ولكن لو فى حاجة شايفها غلط لازم تتكلم طبعا ولكن مش على الفاضى وخلاص، لأن أنا شايف أن الراجل لازم تكون دماغها فاضية عشان شغله وكدة كدة الستات هيحشروه في أي حاجة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة: "زوجتى طيبة وبنت ناس وكانت ممكن ترفض من البداية فكرة أن والدتى تبقى عايشة معايا، وتقول زى أي بنت عاوزة أكون مستقلة لوحدى ولكن هي كانت أحن عليها منى".

وتابع: "سر السعادة الزوجية أن تتقى ربنا وتحاول بقدر الإمكان تشترى دماغك لأن مفيش بيت مفيهوش مشاكل ولازم لو حد شادد يكون في حد هادى ويشترى دماغه الراجل، وأوحش حاجة في الزواج لو البيت دخل فيه طاقة سلبية وبقى مشاكل بين الرجل والست".

واستكمل حمادة هلال: "عمرى ما كنت سى السيد في البيت بالعكس أنا مهمل جدا، وأنا ساعات بغسل حاجتى لنفسى لو المساعدين في البيت مش موجودين وممكن أعمل حاجة في المطبخ ولكن ببهدل الدنيا".

وأشار إلى أن الغلطة التي لا تنساها أى زوجة هي الخيانة أو تقليل من قيمتها قدام الناس ودى حاجة هتكسرها جدا وهتفضل شايل الموضوع ده جواها وهايجى وقت وينفجر البركان ده، وأنا للأسف نكدى أكتر منها لأن ممك يكونوا بيفرجونى على حاجة حلوة وأنا تفكيرى في أغنية أو حاجة معملتهاش.

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وعن الموهبة لدى أبنائه قال، يوسف ابنى بيحب الإخراج أوى ولكن شايفه ممثل ضعيف، أما بنتى راما صوتها حلو أوى وفى مرة كنت بسمع أغنية لماجدة الرومى حسيت أنى سمعت صوت راما، فبفكر أعملها أغنية ليها.

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.



















