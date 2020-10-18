شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: "عيلة واطية ونصابة" تسببت فى كسفة ليا وبيندهوا على بنتى بـ"سبونج بوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال: "حلم العمر بالنسبة لى كان الفيلم الذى يحمل اسم (حلم العمر)، لأنه كان أول فيلم هاعمله قبل عيال حبيبة ولما متعملش زعلت أوى وقتها ولكن الحمد لله عملته رابع فيلم، لأن كان نفسى أقدم حاجة عن الرياضة بالشكل ده".

وأضاف هلال، خلال لقائه برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى المذاع على قناة الحياة: "أنا كنت بخاف أعمل أى أعمال فنية في الأول تكسف أهلى، ولما عملت أغنية "عيلة واطية ونصابة" كنت زعلان ولكن نجاحها المستمر خلانى أسكت، ولكن لما لقيت ولد بيغنيها ووالده راح ضاربه قدامى كانت أكبر كسفة حصلتلى، ولكن بعد كدة صالحت نفسى وعملت أغنية محمد نبينا، والحمد لله هي أعلى أغنية في المشاهدات عندى على يوتيوب".

وتابع: "لما خلفت بقيت بتكسف أكتر خوفا على أولادى، يعنى بالرغم إن أغنية سبونج بوب جميلة جدا والأطفال بيحبوها ولكن بنتى زمان لما كانت صغيرة شوية الولاد كان بيقولوا لها إنتى باباكى سبونج بوب فكانت تزعل ولكن أنا فهمتها إن دى حاجة كبيرة وقلتلها قوليلهم أنا بابا سبونج بوب انت باباك مين، وبقى دلوقتى بيندهولها في المدرسة بقى اسمها راما سبونج بوب".

من ناحية أخرى، طرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

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وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.



















