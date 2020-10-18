ألبوم تامر حسنى فى مراحله الأخيرة ويتضمن أغنيات بتوقيع المالكى ومدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب النجم تامر حسنى من طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى" ويتضمن أغنية "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكى وتوزيع أحمد عبدالسلام وألحان مدين وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية الحزينة وتحمل عدد من المفاجآت .
مدين
وتعاون سابقا النجم تامر حسنى مع كل من أحمد المالكى ومدين وأحمد عبدالسلام فى عدد من أغانيه والتى حققت نجاحا كبيرا .
احمد المالكى
وطرح النجم تامر حسنى، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.
احمدعبدالسلام
و نشر تامر حسنى مؤخرا منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.
تامرحسنى
وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".
وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول .
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