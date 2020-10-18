هكذا احتفل حماقي وفهمي وأحمد حسن بفوز الأهلي على الوداد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الثلاثي المطرب محمد حماقي، والممثل أحمد فهمي، وكابتن المنتخب المصري السابق أحمد حسن، بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي، بهدفين دون رد، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر أحمد حسن، صورة تجمعه بحماقي وفهمي أثناء مشاهدتهم معا مباراة الأهلي على الوداد، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلّقا: "مبروك يا رجالة وعقبال الزمالك بكره والنهائي مصري إن شاء الله".

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.