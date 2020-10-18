نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي: عقبال الزمالك بنفس التركيز والثبات

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تقديم التهنئة للاعبي النادي الأهلي وجمهوره بعد الانتصار المستحق الذي حققه الأحمر أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، مساء يوم السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "مبروك الفوز يا رجالة.. الفرحة اليوم ويوم الوصول بالسلامة مشروعة.. لكنها نتيجة للنسيان تماما بعد ذلك.. وعقبال الزمالك.. فكما فعلها الأهلي اليوم يمكنكم فعلها غدا إن شاء الله بنفس التركيز والثبات".

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.