هنيدي يمازح جمهوره وأحمد حاتم يهنئ نور الشربيني.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمقدمة منها "إنستجرام". ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سيرين عبد النور سيرين عبد النور نشرت صورة مع أبطال برنامج "قعدة رجالة"، وكتبت:"رح كون ضيفة أصدقائي وزملائي يللي جنوني ببرنامج (قعدة رجالة)، إن شاء الله تضحكوا تتسلوا معنا على الشاشة". محمد هنيدي ونشر الفنان محمد هنيدي، صورة "سيلفي" له، ممازحا جمهوره: "لما تفتح الكاميرا الأمامية بالغلط وأنت أصلا محمد هنيدي". أحمد داوود نشر الفنان أحمد داوود صورة مع زوجته علا رشدي التي ارتدت في الصور فستانا باللون الأحمر. أحمد حاتم الفنان أحمد حاتم هنأ البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش بعد فوزها ببطولة CIB مصر الدولية، والتي تستضيفها أهرامات الجيزة، ونشر صورة له معها، معلّقا: "يسمونها الأميرة المحاربة، أراها طفلة صغيرة وأخت لدعمها ودعمها.. برافو نور وأتمنى لك التوفيق ولجميع أبطالنا". مي حريري Advertisements شاركت المطربة مي حريري جمهورها، صورة بفستان رمادي شتوي نالت إعجاب جمهورها. فيفي عبده نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها بفستان باللون الأبيض، ووجهت رسالة غامضة: "ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بياخذ الجميع.. أشكرك". لاميتا فرنجية ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية ببنطلون وتوب برتقالي اللون في مدينة دبي ونشرت عدة صور لها. سلاف فواخرجي شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها، صورة لها مع مجموعة من الأصدقاء. رشا مهدي ونشرت الفنانة رشا مهدي، عدة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرا، وارتدت خلالها فستانا باللون الأبيض. جيهان علام نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة، صورة لها من العاصمة الفرنسية باريس، ارتدت خلالها ملابس شتوية.

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