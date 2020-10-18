سمير صبري يتهم مذيعة "نفسنة" بالفجور بسبب مقاطع فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم المحامي سمير صبري، اليوم السبت، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد المذيعة والممثلة نوليا مصطفى، مقدمة برنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس" وذلك بسبب نشرها مقاطع فيديو وصفها بالمخلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صبري، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن البلاغ يحمل رقم 1493 لسنة 2020، وفيه: "نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي، انتشرت على مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي تحوي مقاطع للمبلغ ضدها"، وسرد تفاصيلها في نص البلاغ.
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