بالفيديو: لمسة أنثوية كادت أن تتسبب بطرد أغويرو

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آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 12:12 صباحًا
سيرجيو أغويرو
أثار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي سخط الجماهير بعد لمسه كتف حكمة المباراة بشكل عفوي، لتشتعل التعليقات الغاضبة والمسيئة لأغويرو على تصرفه الغير لائق بحق الحكمة.
وأثناء حديث أغويرو مع الحكمة بخصوص رمية تماس أعطتها لنادي أرسنال الإنكليزي في المباراة التي جمعته مع مانشستر سيتي.وضع أغويرو يده على كتف الحكمة ماسي إليز.
ورغم أن اللمسة كانت بسيطة، إلا أنه بموجب مجموعة القوانين التي أصدرتها الفيفا في عام 2016، فإن أغويرو سيكون معرضا لعقوبات، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.
وكان السيتي قد فاز على أرسنال بهدف أحرزه رحيم إسترلينغ، في مباراة لعبت السبت، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.
وفي العودة إلى القنوانين فينص القانون على أن أي احتكاك جسدي بالحكم أو المساعدين، قد يعرض اللاعب لبطاقة صفراء أو حمراء، وذلك وفقا لدرجة أو مستوى اللمس.
ومن جهته يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في حال صدور قول خارج أو يحمل إهانة من فم اللاعب.
وعلق المغردون بأن أغويرو كان يستحق البطاقة الصفراء لتصرفه السيء والذي أبدى فيه قلة احترام للحكمة.
أغويرو يضع يده على حكمة المباراة
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