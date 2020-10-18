تراند اليوم : دنيا سيمر غانم برفقة هشام ماجد في تسليم أهالي – إتفرج

انتهت الفنانة دنيا سمير غانم من تصوير آخر مشاهد فيلمها المقبل “تسليم أهالي”.

ونشرت دنيا سمر غانم عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صورة من يوم التصوير الأخير للفيلم جمعتها بالفنان هشام ماجد الذي يشاركها البطولة وباقي فريق العمل.

وكتبت دنيا على الصورة معلقة:”فركش فيلم تسليم أهالي يا رب يعجبكم إن شاء الله”.

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم دنيا سمير غانم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدى.

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فيلم “تسليم أهالى” يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدى السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسى وآخرين.