تراند اليوم : لبلبة عن محمود ياسين : إنسان بكل ماتحمل الكلمة من معني – فيديو

قالت الفنانة لبلبة إنها تأثرت كثيرا خلال جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.

حكت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي عبر إذاعة وقناة “نجوم FM” قائلة إنها كات حزينة موضحة أنها كانت تجلس إلى جوار حسين فهمي وكان متأثرا بشكل كبير.

وتذكرت لبلبة عملها مع ياسين في فيلم “مولد يا دنيا” موضحة أن العمل على هذا الفيلم استمر لمدة 6 أشهر، وأنه كان يحرص على حضور بروفات الرقصات وتسجيل الأغاني على الرغم من عدم مشاركته في هذه المشاهد.

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ووصفته بأنه إنسان عظيم وراقي ولا يخرج كلمة غير لائقة، وفنان كبير شديد التميز في أدائه في الأدوار المتنوعة، هذا غير صوته المميز.

وعبرت لبلبة عن حزنها الشديد موضحة أن الفنانين العظماء يخسرهم الفن واحد تلو الآخر قائلة: “كل العمالقة بيوحوا، محمود عبد العزيز ونور الشريف وحسن حسني وقبلهم أحمد زكي، كلنا هنروح لكن فن محمود ياسين سيظل باقيا”.