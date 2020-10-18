تراند اليوم : أتفرج و عيط .. هند القحطاني تستعرض فخامة قصرها الجديد في أمريكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه البيت الجديد الذي اشترته الناشطة السعودية هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت القحطاني عبر حسابها في سناب شات مقطع فيديو تستعرض فيه القصر الجديد، حيث قالت إن أولادها لم يشاهدوه حتى الآن وتنتظر ردة فعلهم عند رؤيته.

وأظهر الفيديو مدى فخامة المنزل وتصميمه المميز، حيث يحتوي على نوافير وأثاث فاخر وديكورات مميزة، كما أنه كبير وواسع مطل على حديقة مشجرة ضخمة.

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وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول: “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل أطفالي شوفوا الجمال شوفوا الفخامة والأناقة”.

وأثار مقطع الفيديو ردودا كبيرة في مواقع التواصل ليدشن المتابعون بدورهم وسما بعنوان “هند القحطاني” تصدر قائمة الترند في تويتر السعودية، وجاء في تعليقات المغردين: “والله الخير هذا بعد الله انه من الجمهور السعودي الي كانو بس نيتهم يطالعون حياته شنو بيصير لها في امريكا كسبت النجوميه من أشياء تافه جداً اتمنى من الجميع يتابعون الناس الي منهم فايده.