تراند اليوم : هذا هو موعد عرض الجزء الثاني من ” الأنسة فرح “

حددت شبكة قنوات MBC ومنصة “شاهد” التابعة لها موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “الآنسة فرح”، بعد الانتهاء من تصوير مشاهده.

وسيتم عرض المسلسل في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ الطاقم تصوير الجزء الثالث خلال الأيام القادمة.

سلسل “الآنسة فرح” بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول “فرح” جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.