تراند اليوم : محمد فراج بعين واحدة علي بوستر فيلم الصندوق الأسود – إتفرج

حرص الفنان محمد فراج، على الترويج لفيلمه الجديد مع الفنانة منى زكي “الصندوق الأسود” المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

ونشر فراج، بوستر للعمل يظهر عليه منفردا، وذلك عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، معلّقا: “سيد.. مفيش حاجة اسمها صح وغلط.. فيه اللي هو عايزه وبس.. الصندوق الأسود 28 أكتوبر بالسينمات”.

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“الصندوق الأسود” من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة، من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

ويعكف محمد فراج حاليا على تصوير باقي مشاهده من مسلسل “تقاطع طرق” ويشاركه البطولة النجوم: منى زكي ومحمد ممدوح ‏وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.