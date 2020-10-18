شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن وفهمى وحماقى يحتفلون بانتصار الأهلى على الوداد بسيلفى: مبروك وعقبال الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة كبيرة يعيشها جمهور النادي الأهلي حالياً بعد انتهاء مباراة الأهلي والوداد بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين، وضع بها قدماً في النهائي قبل مواجهة العودة المنتظرة في القاهرة، ومن بين جماهير الأهلى احتفل عميد لاعبي العالم أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق والفنان أحمد فهمى، بالإضافة إلى النجم محمد حماقي بانتصار الأهلى عبر صورة سيلفي ظهروا فيها معاً، عبر حساب لاعب الأهلي والزمالك السابق على موقع إنستجرام. وعلق عليها أحمد حسن قائلا: "مبروك يا رجالة وعقبال الزمالك بكرة والنهائي مصراوي إن شاء الله".



حماقى وفهمى وأحمد حسن

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ‏ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس ‏بالدار البيضاء.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏ وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الأفريقي.‏

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ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.