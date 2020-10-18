شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ونبيل الحلفاوى وأمير طعيمة يهنئون الأهلى بعد الفوز على الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالات كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز النادي الأهلي على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، كما هنأ العديد من نجوم الفن الشياطين الحمر بهذا الفوز الذي يأتي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



صلاح عبدالله عبر تويتر

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مبروك يا أهلي، وعقبال الزمالك يا رب"، فيما قال الفنان نبيل الحلفاوي عقب انتهاء المباراة: "مبروك الفوز يا رجالة.. الفرحة اليوم ويوم الوصول بالسلامة مشروعة. لكنها نتيجة للنسيان تماما بعد ذلك.. عقبال الزمالك.. فكما فعلها الأهلي اليوم يمكنكم فعلها غدا إن شاء الله بنفس التركيز والثبات".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

من جانبه قال الشاعر أمير طعيمة: "الأهلي يضع قدم في النهائي عّن استحقاق. لا أتوقع مفاجآت في العودة، الفارق الفني والبدني كبير بصراحة. عقبال الزمالك غدا ان شاء الله".

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أمير طعيمة عبر تويتر

واستحق فريق الأهلي الفوز على الوداد بعدما قدم عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير وسجل ثنائية نظيفة فاز بها خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

أدار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المباراة بشكل جيد وأحسن إستغلال قدرات لاعبيه الذين نجحوا قدموا عرضاً قوياً وكانوا الأفضل من خلال الأستحواذ والسيطرة وسجلوا ثنائية بل وأهدروا أكثر من فرصة للتسجيل .

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.