شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Spider-Man 3 تأتى فى ديسمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Spider-Man 3، تعتزم طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم في شهر ديسمبر المقبل، المقرر طرحه في ديسمبر 2021 بعد تأجيله من يوليو 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذى عطل الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية.

ووفقاً لصحيفة screenrant، فإن شركة مارفل، تعتزم طرح الملامح الأولى لفيلمها الجديد الذي سيضم النجم البريطاني بينيدكت كامبرباتش صاحب شخصية Doctor Strange الشهيرة، نهاية العام الجارى على أن يعرض في صالات السينمات ديسمبر العام المقبل.

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فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.