ظل يغتصبها لثلاث سنوات.. احتجاز نجل النجم الهندي الكبير ميثون تشاكرابورتي بسبب بلاغ من امرأة

رنا صلاح الدين - قال مسؤول شرطي، السبت، إن مركز شرطة أوشيوارا بالهند، قد تلقى بلاغا من امرأة تزعم اغتصاب نجل ممثل بوليوود المخضرم ميثون تشاكرابورتي، المعروف باسم ميموه.

وقال مصدر شرطي كبير لوكالة الأنباء الهندية IANS، أنه رغم أنه لم يحدد التفاصيل: " فقد حررنا محضر ​​للضحية ، كما نحقق في الأمر بالوقت الحالي".

ومن بين التهم الأخرى بتهمة ألاغتصاب والتزوير، والتي احتجزت الشرطة ميموه بسببها، إرهاب الضحية والتسبب في أذاها مع والدته.

في البلاغ المُحرر، ذكرت الضحية، 38 عامًا، أن والدة ميموه (زوجة ميثون) والممثلة السابقة يوجيتا بالي كانت من ضمن المتهمين المشاركين.

وزعمت الضحية أنها كانت على علاقة بميموه منذ 2015، وبحسب ما ورد وعدها بالزواج لكنه تراجع عن تنفيذ وعده. في ذلك الوقت، دعاها ميموه إلى شقته الجديدة في منطقة ناجار ​، حيث زعمت أنه تناول مشروبًا ثم فور غيابها عن الوعي أقام معها علاقة جسدية قسرية. وأضافت أنها عندما حملت أجبرها ميموه على التخلص من الحمل، لكنها رفضت، ثم أعطاها حبوبًا أجهضت حملها.

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قالت الضحية أيضًا إنها تعرضت للتهديد من والدته، هلى اثر تقدمها بالبلاغ للشرطة. وهذه هي الشكوى الثانية التي تقدمها المجني عليها ضد ميموه ووالدته خلال السنوات الثلاث الماضية.

في وقت سابق، كانت الضحية قد قدمت بلاغ ضدهما إلى الشرطة في نيودلهي في يونيو 2018، حيث منحت المحكمة كفالة استباقية للثنائي الأم والابن. وفي مارس من هذا العام، أمرتها محكمة دلهي يتحرير مذكرة في الولاية القضائية التي وقعت فيها الجريمة، وبعد ذلك توجهت إلى مركز شرطة أوشيوارا في مومباي.

يُشار الى أن مصادر من الشرطة قد أكدت في وقت سابق على إلغاء الزواج الذي كان مقرر لابن تشاكرابورتي، عقب اقتحام الشرطة منزله للتحقيق في بلاغ المرأة قبل عامين.

وقعت تلك التطورات عقب الإفراج عن بكفالة ميموه. وكان يستعد لعقد زواجه بأحد الفنادق الفخمة في منطقه نيلغيرليس في تاميل نادو.