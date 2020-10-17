أغنية تامر حسني “مبطلناش احساس” تحصد 3 ملايين مشاهدة في يوم واحد

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا قياسيًا بأغنيته الجديدة “مبطلناش احساس”، حيث حصدت أكثر من 3.5 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “مبطلناش احساس” هي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وفور طرحها حققت انتشارًا واسعًا وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا Trending في مصر، لبنان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، المغرب وعدد من البلدان العربية.

ومن المقرر أن يطرح تامر حسني في الأيام المقبلة ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: “جاور السعيد”، “خليك فولاذي”، “بحبك”، “قد الفراق”، “نفس النهاية”، “كرهتني في الحب”، “دور ع الحقيقة”، “دلوقتي أرتاح”، “أغيب عنك”، و”فجأة”، و”اختراع”، و”تعرف فلان”.

نفيد بالذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا كليب أغنية “اختراع” التي شاركه فيها الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.