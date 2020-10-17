شكرا لقرائتكم خبر عن الفوتوشوب يلعب دورا مهما فى حياة النجمات.. جينفر وبيلا وكيم الأبرز "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعتمد فى حكمنا على جمال نجمات العالم من خلال الصور التى تقوم كل منهن بنشرها على صفحاتهن المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وننسى فى أغلب الأحيان أن هؤلاء النجمات يلجأن لأستخدام برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب" لتبدو كل منهن أكثر جمالا وشبابا، وبالتأكيد إذا رأينا الصور بدون تعديل وعن قرب لوجه هؤلاء النجمات بالتأكيد سنعترف أن الفوتوشوب حول بعض النجمات لملكات جمال.

كيم كاردشيان

تأتى فى مقدمة هؤلاء النجمات نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، وهي واحدة من أهم وأشهر أيقونات الجمال في العالم، وتعتبرها الكثير من النساء أنها مثلا أعلى بالنسبة لهن، فيحاولن نسخ إطلالاتها، لكن فى الحقيقة أثبتت بعض الصور التي لم يتم استخدام الفوتوشوب لتعديلها أن بشرة كيم كاردشيان مجعدة وتحتاج صورها للكثير من التعديل لتبدو رائعة مثلما نرى.

جنيفر لوبيز

Advertisements

كذلك النجمة العالمية جنيفر لوبيز التى تحظى دائما بإشادات من قبل محبيها وعشاقها، بظهور صورها بدون تعديل باستخدام الفوتوشوب ستلاحظ علامات تقدم السن واضحة تماما على وجهها.

بيلا حديد

كما دخلت نفس القائمة النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد، التى تعتبر واحدة من أجمل العارضات في العالم، كذلك نجمة تليفزيون الواقع وإمبراطورة المكياج كيلي جينر التي تعتبر صورها بمثابة صدمة للكثيرين.