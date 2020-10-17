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شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وليلى علوى ينعيان والدة الشهيد المنسى: متجمعين فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر
هنيدى عن والدة المنسى
كما حرصت الفنانة ليلى علوى على نعي والدة الشهيد المنسى قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فى جنة الخلد بجوار بطلنا الشهيد العقيد أحمد منسى بإذن الله".
ليلى علوى عبر انستجرام تنعي والدة المنسي
وشيعت مساء اليوم السبت، جنازة سناء محمد رضا والدة الشهيد العقيد أحمد صابر منسى بمدافن العائلة بالروبيكى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث حضر الجثمان بسيارة إسعاف، وأدى المئات صلاة الجنازة على روح الفقيدة بالمقابر، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بجوار مقبرة ابنها الشهيد، وشارك فى تشييع الجنازة المئات من أبناء مدينة العاشر من رمضان، فيما حرص عدد من زملاء الشهيد المنسى على حضور الجنازة والمشاركة فى تشييع جثمان والدته. فيما قصرت الأسرة تلقى العزاء على تشييع الجنازة بالمقابر، وتلقى أشقاء الشهيد العزاء من أمام المقابر.
وكانت سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل العقيد أحمد صابر منسي قد توفيت فى الثانية من ظهر اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية، ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس وخيم الحزن على المصريين.. يذكر أن البطل أحمد صابر منسى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث.
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