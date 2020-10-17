شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وليلى علوى ينعيان والدة الشهيد المنسى: متجمعين فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نعى النجم محمد هنيدى، سناء جاد، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، والتى توفيت مؤخراً بعد صراع مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد، وغرد هنيدي قائلًا: "متجمعين في الجنة إن شاء الله.. أم بطلنا شهيدنا المنسي في ذمة الله، عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن، زي ما احنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه، ربنا يرحمك يا رب".



هنيدى عن والدة المنسى

كما حرصت الفنانة ليلى علوى على نعي والدة الشهيد المنسى قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فى جنة الخلد بجوار بطلنا الشهيد العقيد أحمد منسى بإذن الله".

Advertisements



ليلى علوى عبر انستجرام تنعي والدة المنسي

وشيعت مساء اليوم السبت، جنازة سناء محمد رضا والدة الشهيد العقيد أحمد صابر منسى بمدافن العائلة بالروبيكى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث حضر الجثمان بسيارة إسعاف، وأدى المئات صلاة الجنازة على روح الفقيدة بالمقابر، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بجوار مقبرة ابنها الشهيد، وشارك فى تشييع الجنازة المئات من أبناء مدينة العاشر من رمضان، فيما حرص عدد من زملاء الشهيد المنسى على حضور الجنازة والمشاركة فى تشييع جثمان والدته. فيما قصرت الأسرة تلقى العزاء على تشييع الجنازة بالمقابر، وتلقى أشقاء الشهيد العزاء من أمام المقابر.