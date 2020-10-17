شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "100 هزة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح نجم ستار أكاديمى المطرب محمد شاهين أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "100 هزة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات حسام سعيد وألحان أحمد أبو زيد وتوزيع زووم ومن إخراج عادل سرحان . وتقول كلمات الأغنية : الأرض إتهزت ١٠٠ هزه وانت معدي عليها قصادي لفت بيا الدنيا ف لحظه واللي حصل فيا ده مش عادي قولي منين جيتلي وفين رايح وياريت يا حبيبي تفهمني موقف قلبي انا منك واضح طب ايه موقف قلبك مني لو عايز وقت تفكر فيه أنا من إيدك دي لإيدك دي بالي طويل جداً على فكره ومدام أنا قلبي شاورلي عليك Advertisements مش هرتاح غير لما أوصل ليك هتشوف بعينيك كل ده بُكره ماتعودتش أضيّع فُرصه علشان ماضمنش تجيلي تاني وأما بحب بجد لا بنسى ولا بسمح حتى بنسياني كان محمد شاهين قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا فى دبى، قدم خلاله لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه بجانب أغانى ألبومه الأخير "ده اللى جاى" والذى حقق نجاحا كبيرا. و طرح محمد شاهين فى رمضان الماضى، دعاءً دينيًّا بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.

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